COVID-19 подтвердился у балерины Большого театра

https://static.news.ru/photo/71bf705e-dbe7-11ea-bbea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция выявлена у одной из артисток балета Государственного академического Большого театра. Диагноз подтверждён результатами теста.

Наличие COVID-19 также подозревается у балетного педагога. Однако его анализы пока находятся на исследовании.

Сотрудники театра, контактировавшие с указанными лицами, также сдали анализы на коронавирус. Ни у кого из них инфекция не выявлена, но все они находятся на карантине.

В пресс-службе театра отметили, что эта ситуация никак не отразится на подготовке к открытию сезона в сентябре. Все артисты, за исключением тех, кто на карантине, продолжают плановые репетиции, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что артистов Мариинского театра в Санкт-Петербурге отправили на карантин из-за большого количества заболевших в труппе. В связи с возросшим количеством инфицированных руководство отменило большинство занятий, включая репетиции спектакля «Жизель». Не занятых в постановках артистов попросили не приходить в театр.