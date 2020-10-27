COVID-19 обнаружили у 40 студентов МГУ за две недели

https://static.news.ru/photo/ae3050e6-188a-11eb-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 12 октября коронавирусом заболели четыре десятка студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что общее число учащихся в МГУ составляет более 41 тыс. человек. При этом ходят на занятия сейчас около 7,5 тыс. человек.

В период с 12 октября по 26 октября 2020 года 40 обучающимся, посещавшим учебные занятия в Московском университете, был поставлен диагноз о заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией. Ежесуточные темпы прироста заболевших находятся на значительно более низком уровне по сравнению с аналогичной статистикой в Москве, — рассказали в МГУ.

Ранее глава Большого театра Владимир Урин сообщил, что у 124 его сотрудников был выявлен коронавирус. Он сказал об этом на заседании Совета по культуре и искусству. Также на двухнедельный карантин закрылись театр имени Ермоловой, «Ленком» и театр Российской армии.

Как писал NEWS.ru, с COVID был госпитализирован 83-летний театральный режиссёр Роман Виктюк.