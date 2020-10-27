В Большом театре более ста человек заразились коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Интернете появились кадры удара беспилотника по автомобилю министра обороны и командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Джалала Арутюняна. В Азербайджане сообщили, что он был убит.

На появившихся в Сети кадрах видно, как служебный автомобиль, в котором, по заявлениям азербайджанской стороны, находился Арутюнян, едет по дороге в сопровождении ещё нескольких машин. По нему наносит удар оперативно-тактический...