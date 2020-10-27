В Большом театре более ста человек заразились коронавирусом

Ранее стало известно, что на фоне пандемии некоторые столичные театры — имени Ермоловой, «Ленком» и театр Российской армии — уходят на двухнедельный карантин.
Как писал NEWS.ru, актриса Мария Шукшина прокомментировала правила посещения театров, введённые для противодействия распространению COVID-19. Знаменитость уверена, что меры безопасности отпугнут самых стойких зрителей.
53-летняя актриса отметила, что с правилом о входе по QR-коду «даже карантин вводить не надо» — большинство поклонников театрального искусства и так останутся дома.