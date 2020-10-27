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В Большом театре более ста человек заразились коронавирусом

18:22, 27 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Большого театра Владимир Урин сообщил, что у 124 его сотрудников был выявлен коронавирус COVID-19. Он сказал об этом на заседании Совета по культуре и искусству.

Это три с лишним процента, — цитирует его «МК». 

Ранее стало известно, что на фоне пандемии некоторые столичные театры — имени Ермоловой, «Ленком» и театр Российской армии — уходят на двухнедельный карантин.

Как писал NEWS.ru, актриса Мария Шукшина прокомментировала правила посещения театров, введённые для противодействия распространению COVID-19. Знаменитость уверена, что меры безопасности отпугнут самых стойких зрителей.

53-летняя актриса отметила, что с правилом о входе по QR-коду «даже карантин вводить не надо» — большинство поклонников театрального искусства и так останутся дома.

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