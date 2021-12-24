«Будем искать заказчиков»: Путин об убийствах Политковской и Немцова

Мужчина на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об убийцах журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова. По его словам, непосредственные исполнители сидят в тюрьме, поиски заказчиков, если они есть, будут продолжены.

Я всё делал, чтобы раскрыть эти преступления. Все поручения и приказы были мной отданы. Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спряталась, остались за скобками. Органам дознания это неизвестно. Если есть заказчики, то будем их искать, — заявил он.

Путин добавил, что сведение политических счётов недопустимо. Государство будет бороться с подобными криминальными проявлениями.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Анну Политковскую застрелили в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Обвиняемыми стали пять человек. В 2014 году за организацию убийства журналистки к пожизненному сроку приговорили чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Столько же получил Рустам Махмудов, который стрелял в Политковскую. Братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых приговорили к 12 и 13,5 года лишения свободы как соучастников преступления. По делу об убийстве Анны Политковской 20 лет получил экс-сотрудник РУБОПа Сергей Хаджикурбанов.

Как сообщала представитель семьи Политковской Анна Ставицкая, расследование по поиску заказчика «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.