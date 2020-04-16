«Бразильский Нострадамус» предрёк гибель 80% населения Земли до 2043 года

Хуселино Нобрего де Лус, экстрасенс из Бразилии, предсказал значительное сокращение численности человечества в первой половине XXI века.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что получивший в советское время славу экстрасенса-целителя Анатолий Кашпировский вновь появился в медиапространстве. Он начал проводить на YouTube «оздоровительные сеансы». Десятилетия назад он устраивал подобные представления в эфире Центрального телевидения СССР.
Так, первый онлайн-сеанс прошёл 9 апреля. Кашпировский посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Он обращался напрямую к зрителям и давал «установки на исцеление».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен