Большинство российских миллионеров оказались «жаворонками»

https://static.news.ru/photo/2eed0b46-8c7d-11eb-ae55-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие российские бизнесмены, чей заработок в месяц превышает миллион рублей, просыпаются раньше семи утра. К таким выводам пришла группа исследователей, опросив две тысячи предпринимателей.

При этом абсолютно все эти люди встают с кровати до девяти часов утра. «Жаворонки» же среди них в подавляющем большинстве — 86%, передаёт РИА Новости.

Зато бизнесмены, которые не столь успешны и зарабатывают около 200–500 тысяч рублей в месяц, предпочитают поспать подольше. Таковых — 37%. Многие из них начинают новый день в период с семи до девяти утра, а около 5% честно называют себя «совами» и встают после полудня.

Лишь 30% предпринимателей с ежемесячным доходом ниже 200 тысяч рублей поднимаются с первыми лучами солнца.

Опрос провели и среди наёмных работников, которые планируют открыть собственный бизнес в будущем. Большинство из них, как выяснилось, любит поспать. Только 41% зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц просыпаются до семи часов утра. Остальные встают позже.

Среди людей с доходом выше ста тысяч рублей до семи утра предпочитают просыпаться 56% респондентов, а до девяти утра — 37%.

Впрочем, как отмечают инициаторы опроса, сам по себе ранний подъём — ещё не гарантия успеха. Гораздо важнее правильно спланировать и распределить задачи в течение дня, чтобы оставаться продуктивным в работе и сохранить баланс между всеми сферами жизни. У предпринимателей таких возможностей больше, так как они сами организуют свой график.

Исследование также показало, что успешные бизнесмены и наёмные работники по-разному проводят свободное время. Более 57,5% предпринимателей занимаются спортом, свыше 66% посвящают себя семье и почти 26% ходят в рестораны и в кино. В то же время 63,8% работников предпочитают читать книги, около 45% — смотреть телевизор и сериалы, 37,8% коротают время с друзьями, а 49,3% сидят в социальных сетях.

Ранее, как писал NEWS.ru, финские учёные сравнили эффективность «сов» и «жаворонков» на работе.