Более миллиона людей из десятков стран спели песню «День Победы»

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Начало единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году по-прежнему запланировано на 8 июня. Решение о переносе пока не принималось. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.

Дата старта ЕГЭ зависит только от эпидемиологической ситуации в стране, отметил чиновник в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в...