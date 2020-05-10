Общество

Более миллиона людей из десятков стран спели песню «День Победы»

13:45, 10 мая 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Более миллиона человек из 60 стран мира исполнили песню «День Победы» на родном для себя языке. Об этом сообщили организаторы акции.

На специальном сайте в караоке-панели с сервисом и субтитрами на более чем 100 языках участники музыкального марафона могут самостоятельно записать видеоролик с исполнением песни, выложить его в Интернет и принять участие в конкурсе.

Наша акция ещё раз подтвердила единство и братство всех народов России и бывшего Советского Союза, усилиями которых 75 лет назад была одержана Победа, — цитирует РИА Новости заявление организаторов.

Марафон Победы продлится до 11 мая.

Ранее, как писал NEWS.ru, уругвайская певица и актриса Наталия Орейро в честь Дня Победы исполнила на русском языке песню «Нам нужна одна победа».

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