Более 320 человек находятся на лечении в больнице в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/640ea190-9296-11ea-b6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ещё 21 пациент поступил в больницу в Коммунарке за сутки. В общей сложности лечение в медцентре проходят 324 человека. Об этом сообщил главврач Денис Проценко.

Состоит [на лечении] 324 человека; 21 человек поступил, — приводит его слова ТАСС.

Коронавирус подтверждён у 204 человек, у всех пациентов диагностирована внебольничная пневмония. По данным Проценко, на 10 мая почти 60% больных в стационаре находятся в тяжёлом состоянии. 55 пациентов в реанимации, 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

NEWS.ru

За минувшие сутки в стране выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции, сообщал NEWS.ru.