Bloomberg сообщил о начале третьей волны COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/d63d9de0-a7f6-11eb-9454-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России началась третья волна коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, которые опираются на неофициальную статистику правительства и отмечают, что из-за оптимистичной оценки Кремлём эпидемиологической ситуации россияне не боятся инфекции и не хотят прививаться от неё.

В публикации говорится , что в последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 превышает показатели января и заболеваемость растёт быстрее, чем в Великобритании. При этом власти РФ продолжают демонстрировать уверенность в том, что справятся с пандемией, отказываются от новых внутренних ограничений и ограничиваются только приостановкой авиасообщения с рядом зарубежных стран.

Отмечается, что россияне не желают вакцинироваться, поскольку государство их не заставляет. В торговых центрах действуют бесплатные прививочные пункты, но ажиотажа там не наблюдается. Очереди были только в первые дни после открытия. Администратор одного из таких пунктов заявила, что сама пока не прививалась, так как не доверяет отечественной вакцине.

Главред телеканала «Доктор» Эвелина Закамская отметила, что многие российские медики не владеют достаточной информацией о вакцинах и не доверяют им. Пациенты же часто принимают решение по поводу прививки, прислушиваясь к их мнению.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первые 10 дней мая объявляются нерабочими. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в стране. По словам Поповой, существует тенденция к осложнению обстановки с коронавирусом. В Кремле при этом отметили, что о новом локдауне речи не идёт.