https://static.news.ru/photo/492b4c32-7042-11ea-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Онлайн-сервис для поиска попутчиков для поездок на автомобиле BlaBlaCar объявил о приостановке работы на всей территории России. Причиной этого стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19, уведомили в компании.

Работа платформы будет поставлена на паузу в ночь на 30 марта. О сроках возобновления работы сервиса пока не сообщается. Принятые меры будут введены с формулировкой «до дальнейшего уведомления», передаёт ТАСС.

По состоянию на середину дня 27 марта в России официально зарегистрировано 1036 случаев инфицирования коронавирусом, 45 человек выписаны из больниц, трое умерли. Наиболее сложная ситуация в столице. За последние сутки там выявлено 157 заразившихся человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, в BlaBlaCar объявили о приостановке работы в Москве.