https://static.news.ru/photo/91f527a8-6f61-11ea-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Онлайн-сервис для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar приостанавливает работу в Москве с 29 марта 2020 года, заявили представители компании. Мера связана с распространением коронавируса нового типа (COVID-19).

Также BlaBlaCar может прекратить перевозки и в других регионах России, если того потребуют местные власти, пишет ТАСС.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убытки российских авиакомпаний из-за отмены полётов за рубеж в связи с пандемией коронавируса могут составить до 360 млрд рублей.

Возможные убытки перевозчиков подсчитали эксперты Bain & Company. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в свою очередь, отметили, что ещё при частичном ограничении международных полётов ежедневные убытки компаний составляли не менее 500 млн рублей.