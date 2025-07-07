Беру картошку и пару яиц! Через 20 минут — обалденные лепешки на сковороде!

Картофельные лепешки с зеленым луком — просто и вкусно! Эти нежные лепешки с хрустящей корочкой и ароматной начинкой станут любимым блюдом всей семьи. Начните с приготовления картофельного пюре — отварите 3–4 средние картофелины, разомните их вилкой, добавив щепотку соли и 50 мл теплого молока для мягкости. Дайте пюре немного остыть.

В глубокой миске смешайте картофельную массу с 1 яйцом, 5 ст. л. муки и мелко нарезанным пучком зеленого лука. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Если оно слишком влажное, добавьте еще немного муки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Мокрыми руками формируйте небольшие лепешки толщиной около 1 см и выкладывайте их на горячую поверхность. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки.

Готовые лепешки можно подавать со сметаной, сливочным маслом или любимым соусом. Они одинаково хороши и горячими — когда серединка особенно нежная, и остывшими — тогда лучше чувствуется хрустящая текстура. Это универсальное блюдо, которое выручит, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное!

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