Беру авокадо, яйца и помидоры — через 10 минут завтрак вкуснее любых бутербродов

Иногда самые удачные завтраки получаются из нескольких простых продуктов. Спелый авокадо, яйца, сочные помидоры и хрустящий багет превращаются в сытный и красивый завтрак, который хочется готовить снова и снова. Получается свежо, ярко и очень вкусно, а готовится буквально за считаные минуты.

Нежный авокадо заменяет привычные намазки, яйца делают блюдо более сытным, а томаты добавляют сочность и легкую кислинку. Такой завтрак отлично подходит и для выходного дня, и для быстрого перекуса перед работой.

Для приготовления вам понадобится: авокадо — 1 шт., яйца — 3 шт., помидоры — 2 шт., петрушка — небольшой пучок, оливковое масло — 1 ст. л., багет — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и нарежьте кружочками. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок, соль и немного черного перца. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и смешайте с рубленой петрушкой. Багет нарежьте ломтиками и подрумяньте до золотистой корочки.

На каждый ломтик сначала выложите слой авокадо, сверху распределите помидоры с зеленью, затем красиво разложите кружочки яиц. Сбрызните оливковым маслом и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что он одновременно легкий и очень сытный. Особенно удачным получается сочетание кремового авокадо, свежих томатов и яиц. А если багет еще теплый и хрустящий, завтрак исчезает со стола буквально за несколько минут.