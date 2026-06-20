Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 17:08

Беру авокадо, яйца и помидоры — через 10 минут завтрак вкуснее любых бутербродов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые удачные завтраки получаются из нескольких простых продуктов. Спелый авокадо, яйца, сочные помидоры и хрустящий багет превращаются в сытный и красивый завтрак, который хочется готовить снова и снова. Получается свежо, ярко и очень вкусно, а готовится буквально за считаные минуты.

Нежный авокадо заменяет привычные намазки, яйца делают блюдо более сытным, а томаты добавляют сочность и легкую кислинку. Такой завтрак отлично подходит и для выходного дня, и для быстрого перекуса перед работой.

Для приготовления вам понадобится: авокадо — 1 шт., яйца — 3 шт., помидоры — 2 шт., петрушка — небольшой пучок, оливковое масло — 1 ст. л., багет — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и нарежьте кружочками. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок, соль и немного черного перца. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и смешайте с рубленой петрушкой. Багет нарежьте ломтиками и подрумяньте до золотистой корочки.

На каждый ломтик сначала выложите слой авокадо, сверху распределите помидоры с зеленью, затем красиво разложите кружочки яиц. Сбрызните оливковым маслом и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что он одновременно легкий и очень сытный. Особенно удачным получается сочетание кремового авокадо, свежих томатов и яиц. А если багет еще теплый и хрустящий, завтрак исчезает со стола буквально за несколько минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешала творог с яйцом и мукой — пеку колечки: воздушные и нежные к вечернему чаю
Общество
Смешала творог с яйцом и мукой — пеку колечки: воздушные и нежные к вечернему чаю
Летний «Изумрудный браслет» делаю так: полезный зеленый слой и красивая подача кольцом
Общество
Летний «Изумрудный браслет» делаю так: полезный зеленый слой и красивая подача кольцом
Летние бутерброды со шпротами: яйца, пучок зелени и поджаристый хлеб — беспроигрышное сочетание
Общество
Летние бутерброды со шпротами: яйца, пучок зелени и поджаристый хлеб — беспроигрышное сочетание
Постный багет из 4 ингредиентов: рецепт на 1 кг муки — ничего вымешивать не надо
Общество
Постный багет из 4 ингредиентов: рецепт на 1 кг муки — ничего вымешивать не надо
Превращаем 2 багета в батонопиццы: 4 начинки на любой вкус — чумовая закуска за 20 минут
Общество
Превращаем 2 багета в батонопиццы: 4 начинки на любой вкус — чумовая закуска за 20 минут
завтраки
авокадо
яйца
помидоры
багет
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки
«Душераздирающий детский крик»: очевидцы рассказали о начале резни в ТЦ
В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу
Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса
«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией
В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган
ЗАЭС стала зависима от дизель-генераторов
Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве
Турция получила жесткое требование в отношении России
Вэнс рассказал, когда могут начаться переговоры США и Ирана
В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ
Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге
Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ
В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей
Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину
Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем
Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе
Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара
Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц
Иран выставил США ультиматум из-за Израиля
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.