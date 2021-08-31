Автожурналисты оценили пользу от ограничения скорости до 30 км/ч

Власти Парижа запретили автомобилистам ездить по городу быстрее 30 км/ч. NEWS.ru спросил автомобильных журналистов Игоря Моржаретто и Сергея Асланяна о том, можно применить такие же ограничения в Москве и будет ли от этого польза водителям и пешеходам.

Игорь Моржаретто отметил, что ситуации с ограничением скорости в Москве и Париже совершенно разные. Мэр французской столицы Анн Идальго изначально проводила политику сокращения личных автомобилей. Она очень хотела пересадить весь город на велосипеды и самокаты и это давно было запланировано.

По словам Моржаретто, в Москве совершенно другая ситуация. ГИБДД предлагала на некоторых улицах, где много пешеходов, сократить скорость движения до 30 км/ч. Журналист считает это правильным.

Это совершенно здравое предложение, оно никак не влияет на общую ситуацию в городе, тем более насколько я помню, средняя скорость движения в пределах Садового кольца у нас 26 км/ч. Это никак не скажется [на движении], а на каких-то улочках особенно в пределах Бульварного кольца это логичная мера, — рассказал автоэксперт.

Он напомнил, что в Москве есть выездные магистрали, где скорость движения составляет 80 км/ч, а есть МКАД, где разрешено двигаться со скоростью 100 км/ч. Моржаретто отметил, что в каждой ситуации хороша та или иная скорость.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать для безопасности пешеходов и удобства водителей в Москве автообозреватель отметил, что тут нужно выбирать «или те или другие, так чтобы всем было хорошо такого не будет никогда».

В принципе Москва идёт в правильном направлении развития сети скоростных вылетных магистралей (ведущих из центра города за его пределы. — NEWS.ru). Есть вылетные магистрали, строятся хорды, рокады. Для пешеходов всё больше улиц, где у них преимущество, — рассказал Моржаретто.

Автомобильный журналист Сергей Асланян считает, что предложения по снижению скорости не имеют никакого отношения к безопасности и являются манипуляцией общественным мнением.

Если кого-то заинтересует, как же сделать так, чтобы было безопасно на дорогах: то это зависит не от ограничения скорости, это зависит от соблюдения правил всеми без исключения, — убеждён Асланян.

По его словам, на дороге не должно быть «неприкасаемых» водителей, поскольку там, где они есть небезопасно на любой скорости. Он подчеркнул, что для повышения безопасности в Москве необходимо убрать все мигалки, блатные номера и всех «неприкасаемых» с дороги, а также изменить правоприменительную практику, чтобы за свои действия все отвечали вне зависимости от ранга и статуса.

30 км/ч для пешехода так же губительны, как 200 км/ч. Если на бабушку наехать «Камазом» на скорости в 30 км/ч, то от неё останется такое же мокрое место. Скорость не убивает и не спасает. Спасает поведение водителей, берущих пример, в том числе, с первого лица. Если первое лицо у нас считает, что оно должно ехать в спецкортеже по перекрытым для простых смертных дорогам и непременно под 200 км/ч, тогда в стране на дороге никогда не будет безопасно и всегда мы с вами будем обсуждать вопрос «Что делать?» — отметил журналист.

Ранее в Париже вступило в силу ограничение скорости в 30 км/ч. Это произошло по решению мэрии. Автолюбители обязаны соблюдать скоростной режим на большинстве улиц города. Исключение составляют лишь некоторые зоны, где можно ехать со скоростью в 50 км/ч. По окружной парижской дороге «Переферик» по-прежнему можно ехать со скоростью в 70 км/ч.

С идеей снизить скорость в российских городах периодически выступают в ГИБДД. В июне начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил, что подобные инициативы должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.