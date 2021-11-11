Автоюрист оценил идею крупного штрафа за отказ водителя остановиться

Предложение Минюста о введении штрафа в размере 40 тысяч рублей за неоднократное игнорирование водителем требования полиции остановиться абсолютно обоснованно. Подобные действия провоцируют погоню, в которой могут пострадать невинные люди. Об этом «360» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Я считаю это (предложение о введении штрафа в 40 тысяч рублей. — NEWS.ru) совершенно обоснованным, потому что вот этот владелец, асоциальный тип общества, который уходит от погони, подвергает опасности не только самого себя, но и тех инспекторов, которые за ним гонятся, и ни в чем не повинных автовладельцев, которые его окружают, — пояснил Славнов.

По его мнению, 40 тысяч рублей — это не самая крупная сумма, которую можно заплатить за провоцирование погони на дороге.

Ранее Минюст подготовил проект Кодекса об административных правонарушениях, в который войдут несколько новых штрафов для водителей. В частности, за управление машиной в состоянии опьянения, когда в салоне находится ребёнок, предлагается лишать прав и налагать штраф в 50 тысяч рублей. Неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции обойдётся водителю в 40 тысяч рублей.