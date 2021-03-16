Автомобилистам рассказали, как сэкономить на топливе

https://static.news.ru/photo/e2b6c68e-83b4-11eb-bdc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты «СберАвто» дали несколько советов автовладельцам, как снизить расход бензина. Во-первых, прежде чем отправляться в путь, нужно тщательно продумать маршрут с учётом расстояния, пробок и времени, затраченного на поездку.

Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива, — считают автоэксперты, которых цитирует РИА Новости.

Также автомобилистам лучше не экономить на качестве топлива и вовремя проходить техобслуживание машины. Необходимо следить за скоростью движения и за манерой своей езды, контролировать массу машины.

Также водителей призвали не включать кондиционер без необходимости. Ну и, наконец, тем, кто много ездит, стоит подумать о переходе на экологичное газомоторное топливо.

В Московский регион медленно, но верно приходит весна, и вскоре автомобилистам придётся доставать из мест хранения летние покрышки. При этом смена резины — не единственный пункт в перечне того, что нужно сделать для своего авто перед наступлением тёплого сезона. О том, как подготовить личный транспорт к весне, напомнили эксперты, писал ранее NEWS.ru.