Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Михаилу Ефремову

https://static.news.ru/photo/329bec06-f819-11ea-873b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Тимур Маршани прокомментировал информацию о том, что юрист Роман Филиппов займётся скандальным делом актёра Михаила Ефремова, которого признали виновным в смертельном ДТП в Москве. По его словам, приговор можно оспорить.

Новому адвокату придется погрузиться в процесс, который связан с очень углубленным и внимательным рассмотрением дела. Ему надо будет изучить досконально весь материал. Исходя из имеющихся документов, которым оценку дал суд, нужно будет подготовить очень грамотную, последовательную, обстоятельную апелляционную жалобу, которая даст возможность найти процессуальные нарушения, — отметил эксперт в интервью телеканалу «360».

Маршани считает, что нарушения, которые найдёт Филиппов, позволят оспорить приговор. Позиция суда будет зависеть от работы нового адвоката.

Специалист подчеркнул, что артист получил достаточно суровый приговор. Однако в этом нельзя винить его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Судя по сообщения СМИ, роль юриста в этом деле до конца не ясна.

Кроме того, Маршани заявил, что Филиппов избрал неправильный подход, отказавшись от общения с журналистами.

С прессой нужно общаться, только очень дозированно предоставляя сведения и информацию, — подытожил юрист.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Как писал NEWS.ru, новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Он решил отказаться от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру. Кроме того, защитник артиста оказался профессиональным армрестлером. Мужчина придерживается здорового образа жизни.