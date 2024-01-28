Зачем тебе второй паспорт? Кого Пенкин назвал предателями России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Пенкин

Шоумен Сергей Пенкин объявил, что гражданину России не нужно иметь больше одного паспорта. Кого он считает предателями Родины, много ли их в России, выступает ли сам Пенкин за границей?

Кого Пенкин назвал предателями России

Актер объявил aif.ru, что второе гражданство, по сути, является предательством Родины.

«Если у человека есть паспорт иностранного государства — это уже предательство своей страны, по моему мнению. Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою Родину и не собираешься никуда уезжать? Мне предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда я там был на гастролях. Но я отказался. Я горжусь своей страной, у меня один паспорт. И я никуда не собираюсь отсюда уезжать», — подчеркнул Пенкин.

У кого из россиян есть второй паспорт

По данным МВД России, только в 2023 году более 38 тысяч россиян получили иностранное гражданство. Еще более 30 тысяч в законном порядке уведомили МВД о наличии у них второго паспорта. Чаще всего россияне получали гражданство Израиля, Турции, Грузии, США и еще нескольких стран.

Среди представителей российского шоу-бизнеса также много обладателей двойного и даже тройного гражданства. MK.RU сообщал о наличии тройного гражданства у Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Аллы Пугачевой — кроме российских, у них есть паспорта Израиля и Кипра.

Американское гражданство есть у Валерия Леонтьева, Лайма Вайкуле воспользовалась латвийским, чтобы уехать из России, а Владимир Познер — обладатель американского и французского паспортов.

Выступает ли Пенкин за границей

В декабре 2023 года у шоумена должны были состояться два больших концерта за рубежом — 22 декабря на Кипре и 24 декабря в Дубае. Однако второй не состоялся. Причиной назвали возвращение Пенкина в Россию для получения звания заслуженного артиста России.

Однако певец отрицает это: по его словам, церемония состоялась в другой день, а концерт в Дубае перенесли, поскольку сейчас в Эмиратах «вспышка гриппа».

Сеть медицинских клиник в ОАЭ NMC Healthcare сообщает, что сезон гриппа в Эмиратах продолжается с октября по февраль.

Как Пенкин высказывался про СВО

После начала специальной военной операции на Украине Сергей Пенкин длительное время воздерживался от комментариев. Он высказался только в интервью блогеру Алене Жигаловой. Артист подчеркнул, что творческие люди должны быть вне политики.

«Я люблю свою страну», — кратко ответил он про СВО в YouTube-канале «Алена, блин!»

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