Пенкин рассказал, кого считает предателями России Певец Пенкин назвал предателями артистов с двойным гражданством

Артисты, у которых есть паспорт иностранного государства являются предателями России, заявил «АиФ» певец Сергей Пенкин. Он добавил, что в свое время он отказался от второго гражданства.

Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою родину и не собираешься никуда уезжать? Мне предлагали в свое время получить паспорт Италии, когда я там был на гастролях. Но я отказался, — заявил певец.

Исполнитель добавил, что не собирается уезжать из России. Он отметил, то гордится своей страной.

В Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии сообщили, что в Улан-Удэ отменили запланированный на март концерт российской певицы Кристины Орбакайте. Против выступления артистки выступили активисты организации «Боевое братство Бурятии». По их словам, Кристина Орбакайте обладает двойным гражданством — России и США, в связи с чем они считают неправильным ее концерты на родине в период спецоперации.