Недавно актер Алексей Панин заявил, что хотел бы вернуться в Россию. За что и насколько его могут посадить в случае возвращения, в каких скандалах был замечен артист?
Что Панин сказал о возвращении в Россию
Покинувший Россию после начала спецоперации на Украине актер Алексей Панин признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. Артист заявил, что с удовольствием вернулся бы в РФ «на недельку».
По словам Панина, он скучает по тем местам, где вырос. Также известный по фильму «Звезда» Николая Лебедева актер отметил, что, вернувшись в Россию, он зашел бы в ресторан Дома литераторов.
В случае возвращения в Россию Панин будет арестован и отправлен под суд, уверен звездный адвокат Андрей Алешкин. Тем не менее никто не лишал его права прилететь на родину, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
«Скорее всего, учитывая его „заслуги“, наказание будет реальным. Поэтому в нынешних условиях возвращение — это не вопрос желания Панина, а понимания, что за ним стоит уголовный срок», — отметил юрист.
За что Панина заочно осудили в России
В декабре прошлого года Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.
«Приговор оставлен без изменения», — отметили в суде.
Суд вынес приговор Панину в сентябре этого года. В ходе заседания были представлены материалы дела, из которых известно, что в октябре 2022 года актер разместил в своем Telegram-канале посты, оправдывающие и поддерживающие теракт на Крымском мосту. Один из свидетелей рассказал, что нашел публикацию, вызвавшую у него негативную реакцию, «довольно ироничной».
В какие скандалы попадал Панин
Осенью 2024-го актер опроверг слухи об устроенной им оргии с участием известных блогеров, политиков и телеведущих с Украины на фестивале Birning Man в США. По его словам, украинцы, в числе которых был юрист Марк Фейгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и скандальный блогер из РФ Александр Шпак (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ходили по пустыне в Неваде с флагами, а сам он несколько раз «выбегал на улицу в одних стрингах, чтобы купить блинчики».
Панин подчеркнул, что хотел бы принять участие в оргии, но ее «к сожалению» не было. Так актер прокомментировал недавние слухи о слитом в Сеть видео, которое якобы было снято во время эротической вечеринки с его участием. Сообщалось, что на кадрах оказались известные общественные деятели и политики с Украины.
Панина неоднократно привлекали к ответственности за хулиганство. Актер устраивал дебоши в гостиницах и ресторанах, часто нарушал правила дорожного движения и накопил множество штрафов. Из-за долгов по алиментам ему запретили покидать Россию в 2018 году.
Кинокритик Александр Шпагин утверждает, что в нетрезвом состоянии Алексей Панин становился неуправляемым. По его мнению, у артиста будто начиналась звездная болезнь.
«Он начинал, мягко говоря, чудить. На кинофестивалях его, вусмерть пьяного, уводили или даже уносили с кинопоказов сотрудники полиции или сотрудники вытрезвителя. Адский 25-этажный мат раздавался из его уст по любой причине. Если что-то не нравилось, Панин начинал орать», — отмечает эксперт.
Как вспоминает заслуженный артист России Алексей Огурцов, из-за скандалов, которые устраивал актер, режиссеры стали реже предлагать ему роли. «Мог прийти на площадку и сорвать съемочный процесс. Или не приехать вообще. Хамски себя вел и с режиссерами, и с продюсерами. Кому понравится работать с таким артистом, будь он хоть трижды талантлив? Никому», — считает знакомый Алексея.
Огурцов добавил, что, когда Панина перестали звать в кино, он решил заработать на скандалах и снимался в ток-шоу за приличные гонорары.
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