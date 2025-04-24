Возвращение в РФ, алкоголь, оправдание терроризма: как живет Алексей Панин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Недавно актер Алексей Панин заявил, что хотел бы вернуться в Россию. За что и насколько его могут посадить в случае возвращения, в каких скандалах был замечен артист?

Что Панин сказал о возвращении в Россию

Покинувший Россию после начала спецоперации на Украине актер Алексей Панин признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. Артист заявил, что с удовольствием вернулся бы в РФ «на недельку».

По словам Панина, он скучает по тем местам, где вырос. Также известный по фильму «Звезда» Николая Лебедева актер отметил, что, вернувшись в Россию, он зашел бы в ресторан Дома литераторов.

В случае возвращения в Россию Панин будет арестован и отправлен под суд, уверен звездный адвокат Андрей Алешкин. Тем не менее никто не лишал его права прилететь на родину, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

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«Скорее всего, учитывая его „заслуги“, наказание будет реальным. Поэтому в нынешних условиях возвращение — это не вопрос желания Панина, а понимания, что за ним стоит уголовный срок», — отметил юрист.

За что Панина заочно осудили в России

В декабре прошлого года Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

«Приговор оставлен без изменения», — отметили в суде.

Суд вынес приговор Панину в сентябре этого года. В ходе заседания были представлены материалы дела, из которых известно, что в октябре 2022 года актер разместил в своем Telegram-канале посты, оправдывающие и поддерживающие теракт на Крымском мосту. Один из свидетелей рассказал, что нашел публикацию, вызвавшую у него негативную реакцию, «довольно ироничной».

В какие скандалы попадал Панин

Осенью 2024-го актер опроверг слухи об устроенной им оргии с участием известных блогеров, политиков и телеведущих с Украины на фестивале Birning Man в США. По его словам, украинцы, в числе которых был юрист Марк Фейгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и скандальный блогер из РФ Александр Шпак (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ходили по пустыне в Неваде с флагами, а сам он несколько раз «выбегал на улицу в одних стрингах, чтобы купить блинчики».

Панин подчеркнул, что хотел бы принять участие в оргии, но ее «к сожалению» не было. Так актер прокомментировал недавние слухи о слитом в Сеть видео, которое якобы было снято во время эротической вечеринки с его участием. Сообщалось, что на кадрах оказались известные общественные деятели и политики с Украины.

Панина неоднократно привлекали к ответственности за хулиганство. Актер устраивал дебоши в гостиницах и ресторанах, часто нарушал правила дорожного движения и накопил множество штрафов. Из-за долгов по алиментам ему запретили покидать Россию в 2018 году.

Кинокритик Александр Шпагин утверждает, что в нетрезвом состоянии Алексей Панин становился неуправляемым. По его мнению, у артиста будто начиналась звездная болезнь.

«Он начинал, мягко говоря, чудить. На кинофестивалях его, вусмерть пьяного, уводили или даже уносили с кинопоказов сотрудники полиции или сотрудники вытрезвителя. Адский 25-этажный мат раздавался из его уст по любой причине. Если что-то не нравилось, Панин начинал орать», — отмечает эксперт.

Как вспоминает заслуженный артист России Алексей Огурцов, из-за скандалов, которые устраивал актер, режиссеры стали реже предлагать ему роли. «Мог прийти на площадку и сорвать съемочный процесс. Или не приехать вообще. Хамски себя вел и с режиссерами, и с продюсерами. Кому понравится работать с таким артистом, будь он хоть трижды талантлив? Никому», — считает знакомый Алексея.

Огурцов добавил, что, когда Панина перестали звать в кино, он решил заработать на скандалах и снимался в ток-шоу за приличные гонорары.

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