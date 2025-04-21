Скандально известный актер Панин рассказал о связанном с Россией желании Уехавший из-за СВО актер Панин признался, что хотел бы вернуться в Россию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Покинувший Россию после начала спецоперации на Украине актер Алексей Панин признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. Артист заявил, что с удовольствием вернулся бы в РФ «на недельку», передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам Панина, он скучает по тем местам, где вырос. Также известный по фильму «Звезда» Николая Лебедева актер отметил, что, вернувшись в Россию, он зашел бы в ресторан Дома литераторов.

Панин является одним из артистов, кто подвергается частой критике в Сети. В своем последнем видео лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003) назвал граждан РФ «быдлом» и заверил, что никогда не вернется на свою родину. По словам звезды фильма «Жмурки» Алексея Балабанова, ему не близок менталитет бывших соотечественников, и он не хочет иметь с ними ничего общего.

Ранее суд обязал Алексея Панина погасить 167 тысяч рублей долга по кредитной карте умершей мамы Татьяны Власовой. Отмечается, что женщина в 2019 году заключила договор с банком и оформила кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. В период пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году мать актера скончалась.