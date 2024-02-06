Изгнанный из Эстонии Панин пообещал затмить вечеринку Ивлеевой в США Переехавший в США Панин заявил о желании устроить «голую» вечеринку со звездами

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин после выдворения из Эстонии из-за хулиганства переехал в США и пообещал затмить «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой. В Youtube-шоу «ПопКон. Роман Качанов» Панин заявил, что собирается провести мероприятие в стиле БДСМ в Беверли-Хиллз, пригласив на него обнаженных знаменитостей. По словам актера, подобные вечеринки в Штатах не запрещены.

Голую вечеринку Ивлеевой мы скоро затмим. Потому что в отличие от России в мероприятиях подобного рода [в США] не видят диверсию против государства. Очень много людей креативных, творческих, есть такой запрос. Мы хотим организовать огромную кинки-пати [эротический маскарад] в Беверли-Хиллз с дорогими машинами, особняками, будет весело, задорно, там будет много американих селебрити, — сообщил Панин.

Также Панин рассказал, что пытается искать в США работу: ходит на актерские кастинги в Голливуд, помогает организовывать концерты российских музыкантов. После оформления официального разрешения на работу, актер собирается играть в театре и сниматься в кино с Микки Рурком на деньги бывших соотечественников из России.

Ранее сообщалось, что Панин предстал перед поклонниками в соцсетях в роли невесты — в свадебном платье и с макияжем. Свое преображение в невесту Панин опубликовал на своей странице в соцсети. На фото накрашенного Панина в свадебном платье обнимает стилист Зара Александрова. Фото оказалось анонсом нового мероприятия в лос-анджелесском клубе Casey’s, где работает актер.