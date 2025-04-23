Смертельная болезнь, бездетность, мнение о Путине: где сейчас Цискаридзе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал, что провел месяц в больнице с опасным заболеванием. Чем болел и как вылечился, что известно о личной жизни артиста?

От какой страшной болезни излечился Цискаридзе

Народный артист РФ поделился историей из своей юности, когда он провел месяц в больнице с опасным заболеванием. Речь шла о заражении золотистым стафилококком.

Народный артист РФ также рассказал, что ему пришлось перенести 10 операций. К нему в палату пригласили священника, и после причастия состояние резко улучшилось: боль и температура исчезли, хотя до этого артист месяц страдал от тяжелых мучений.

По словам артиста, он чудом остался жив. В то же время и от того же недуга в клинике скончался сын Жерара Депардье, которому врачи помочь не смогли. Николай отметил, что благодарен докторам за спасение.

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Как сложилась личная жизнь Цискаридзе

Мать знаменитого хореографа Ламара Николаевна всегда очень любила своего сына, хотя не сразу поддержала его желание заниматься балетом. Она видела в своем наследнике будущего правозащитника.

Во всех своих интервью Цискаридзе с теплотой вспоминает о матери, ее характере, методах воспитания и советах. В 1994 году ее не стало, артисту потребовались средства на кремацию и похороны.

«Я все оплатил. Оказалось, за два дня до смерти мама дала взятку в реанимации, и ей ночью сделали маникюр. Она сказала, что не может лежать в гробу неприбранная. Мы могли быть в ужасном финансовом положении, но три рубля на маникюр у нее всегда было», — вспоминал Цискаридзе в одном интервью.

Смерть матери стала для танцовщика настоящим ударом. В какой-то момент Цискаридзе едва не столкнулся с депрессией, писал StarHit.

Цискаридзе редко рассказывает о своей личной жизни. В 2022 году Тимур Акперов заявил, что он внебрачный сын танцора, ссылаясь на некоторые документы, которые якобы были найдены у его матери, а также на внешнее сходство с известным артистом. Сам Цискаридзе отказался комментировать эту ситуацию. Позже Акперов все же признался, что не имеет никакого отношения к знаменитости.

На вопросы о детях Цискаридзе всегда отвечает, что их у него много. Так он называет своих воспитанников всех возрастов.

«Правда, они мне не родные. Это мои ученики, которых я очень люблю. Мне не нравится выражение „завести детей“. Это же не котенок. Если даст Бог, у меня будут и свои дети», — говорил Цискаридзе.

В 2019 году на программе «Секрет на миллион» он признался ведущей Лере Кудрявцевой, что имеет взрослую дочь, отметив, что речь идет о крестнице. Когда Цискаридзе было десять лет, его названная сестра Нателла родила девочку Нину.

Что Цискаридзе говорил о Путине и об СВО

Николай Цискаридзе считает, что Владимир Путин всегда оправдывает надежды граждан. По его мнению, действия главы государства никогда не расходятся со словами.

«Он всегда оправдывает надежды избирателей. Для меня не пустые слова „честь“ и „достоинство“, особенно в переломный момент для России и мира в целом, а он эти понятия олицетворяет. У него никогда слова с делом не расходятся. Я имел возможность неоднократно общаться с Путиным лично и всегда отмечал его умение вникать в самую суть проблем и государственный подход в их разрешении», — отметил Цискаридзе.

Николай Цискаридзе входил в число доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

В сентябре 2022 года Николай Цискаридзе заявил, что не собирается осуждать Россию за спецоперацию и решительно выступает за единство русского мира и постсоветских стран. Артист признался, что из-за его позиции с ним прекратили общение многие друзья, но менять свое мнение он не намерен.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — уточнил Цискаридзе.

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