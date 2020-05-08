Водонаева предлагает штрафовать Малышеву за высказывания о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/ad6d091a-917b-11ea-bae3-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алёна Водонаева предлагает оштрафовать теледоктора Елену Малышеву за нелепые высказывания о коронавирусе. Бывшая участница «Дома-2» считает такие перлы фейком, за который надо наказывать, как это делают с другими гражданами.

Своё предложение возмущённая Водонаева озвучила в видеоролике на Youtube. Речь идёт о фразе Малышевой «коронавирус — это чудо чудесное», которое не опасно для детей. Малышева высказалась, что дети редко болеют этой заразной инфекцией и не умирают от осложнения. Однако, статистика Минздрава показывает обратное, считает Водонаева, и слова теледоктора противоречат реальности.

Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии? — возмущена блогер.

Такие высказывания публичных людей нельзя оставлять безнаказанными, делает вывод Водонаева. Любой рядовой гражданин платит за фейки о вирусе штраф, так почему же всё позволено известным личностям.

Кадр из видео

Как пример, блогер привела историю водителя такси из Воронежа, который написал в соцсетях недостоверную информацию о двух случаях заражения коронавирусом. За это мужчина не только заплатил штраф, но и принёс публичные извинения.

То есть за это штраф, а за то, что ты на всю страну говоришь, что дети не болеют и не попадают в реанимацию, — ничего? Почему это не фейк? Если Минздрав тем более фиксирует обратное! — резюмирует Водонаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала статистику по коронавирусу. Она также отметила, что в России один из самых низких показателей смертности.