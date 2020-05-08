Водонаева предлагает штрафовать Малышеву за высказывания о коронавирусе

Алёна Водонаева предлагает оштрафовать теледоктора Елену Малышеву за нелепые высказывания о коронавирусе. Бывшая участница «Дома-2» считает такие перлы фейком, за который надо наказывать, как это делают с другими гражданами.
Своё предложение возмущённая Водонаева
Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии? — возмущена блогер.
Такие высказывания публичных людей нельзя оставлять безнаказанными, делает вывод Водонаева. Любой рядовой гражданин платит за фейки о вирусе штраф, так почему же всё позволено известным личностям.
Как пример, блогер привела историю водителя такси из Воронежа, который написал в соцсетях недостоверную информацию о двух случаях заражения коронавирусом. За это мужчина не только заплатил штраф, но и принёс публичные извинения.
То есть за это штраф, а за то, что ты на всю страну говоришь, что дети не болеют и не попадают в реанимацию, — ничего? Почему это не фейк? Если Минздрав тем более фиксирует обратное! — резюмирует Водонаева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала статистику по коронавирусу. Она также отметила, что в России один из самых низких показателей смертности.
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