Винокур рассказал о самочувствии Лещенко

https://static.news.ru/photo/cf1f84d4-767d-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Певец Лев Лещенко, заразившийся коронавирусом, продолжает лечиться в Коммунарке, рассказал его друг Владимир Винокур.

Ранее народного артиста перевели в обычную палату. Там он лежит вместе с супругой.

Лев Валерьянович продолжает лечение, самочувствие у него хорошее, — отметил шоумен в разговоре с РИА Новости.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как писал NEWS.ru, Лещенко не нарушал режим карантина, введённый мэром Москвы, так как вернулся за пять дней до обязательной двухнедельной самоизоляции.