Винокур рассказал о самочувствии Лещенко

Певец Лев Лещенко, заразившийся коронавирусом, продолжает лечиться в Коммунарке, рассказал его друг Владимир Винокур.
Ранее народного артиста перевели в обычную палату. Там он лежит вместе с супругой.
Лев Валерьянович продолжает лечение, самочувствие у него хорошее, — отметил шоумен в разговоре с РИА Новости.
25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.
Как писал NEWS.ru, Лещенко не нарушал режим карантина, введённый мэром Москвы, так как вернулся за пять дней до обязательной двухнедельной самоизоляции.