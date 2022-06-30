30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня.
Столь большой разрыв во времени между смертью и гражданской панихидой произошёл из-за разногласий между матерью музыканта, которая заявила о намерении похоронить сына в семейном склепе в Камеруне и отказывалась дать разрешение на выдачу тела для прощания до получения соответствующего подтверждения, и бывшей женой Валерией Калачёвой. Несмотря на развод, Пьер Нарцисс, по словам друзей, продолжал поддерживать крайне близкие отношения с Валерией, родившей ему единственную дочь Каролину-Кристель. Поэтому все в окружении исполнителя хита «Шоколадный заяц» считают Калачёву вдовой музыканта. Валерия настаивала, что Пьер должен быть похоронен в России, но не смогла добиться этого в силу отсутствия формальных оснований требовать этого.
На прощание с Нарциссом пришли не только его дочь и бывшая жена, но и последняя любовь певца Ксения Грин. По словам Ксении, артист собирался жениться на ней. Грин рассказала, что они жили вместе и незадолго до смерти Пьер жаловался на плохое самочувствие, выражал опасения, что у него может не выдержать сердце.
На гражданскую панихиду пришли как африканские друзья певца, так и российские звёзды: телеведущая Яна Чурикова, музыканты Александр Бердников, Игорь Наджиев и Михаил Гребенщиков.
Кадры прощания с Пьером Нарциссом — в галерее NEWS.ru.
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. 30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. 30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. 30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Бывший посол Республики Бенин в России, близкий друг Пьера Нарцисса Кочофа Габриэль
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Общественный деятель Александр Серёгин-Кастро, называющий себя «русским сыном Фиделя Кастро»
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. 30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачёва и их дочь Каролина-Кристель
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Гроб с телом Пьера Нарцисса открыт. Он белый, как и хотела вдова. Нижняя часть тела покойного покрыта флагом Камеруна
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. 30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачёва и их дочь Каролина-Кристель