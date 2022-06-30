Вдова, любовница и друзья простились с Пьером Нарциссом: траурные фото

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня

30 июня в ритуальном зале ЦКБ простились с певцом Пьером Нарциссом, умершим 21 июня.

Столь большой разрыв во времени между смертью и гражданской панихидой произошёл из-за разногласий между матерью музыканта, которая заявила о намерении похоронить сына в семейном склепе в Камеруне и отказывалась дать разрешение на выдачу тела для прощания до получения соответствующего подтверждения, и бывшей женой Валерией Калачёвой. Несмотря на развод, Пьер Нарцисс, по словам друзей, продолжал поддерживать крайне близкие отношения с Валерией, родившей ему единственную дочь Каролину-Кристель. Поэтому все в окружении исполнителя хита «Шоколадный заяц» считают Калачёву вдовой музыканта. Валерия настаивала, что Пьер должен быть похоронен в России, но не смогла добиться этого в силу отсутствия формальных оснований требовать этого.

На прощание с Нарциссом пришли не только его дочь и бывшая жена, но и последняя любовь певца Ксения Грин. По словам Ксении, артист собирался жениться на ней. Грин рассказала, что они жили вместе и незадолго до смерти Пьер жаловался на плохое самочувствие, выражал опасения, что у него может не выдержать сердце.

На гражданскую панихиду пришли как африканские друзья певца, так и российские звёзды: телеведущая Яна Чурикова, музыканты Александр Бердников, Игорь Наджиев и Михаил Гребенщиков.

Кадры прощания с Пьером Нарциссом — в галерее NEWS.ru.