Вдова и дочь Пьера Нарцисса произнесли трогательную речь у гроба певца

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачёва и дочь Каролина-Кристель

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева и их дочь Каролина-Кристель произнесли трогательную речь возле гроба певца. Они признались, что до сих пор не могут поверить в смерть родного человека, сообщил находящийся на церемонии прощания с музыкантом в ритуальном зале ЦКБ журналист NEWS.ru.

Нарцисс, солнышко мое любимое, я всегда буду любить тебя. Наш путь с тобой был сложный. Мы точили друг друга, как камни. Острые камни, которые сглаживали друг друга. Пьер, когда я узнала о твоей смерти, то не могла поверить. Мне звонили со всего мира. Солнышко, ты проделал огромный путь из Африки в Россию. Вместе мы раскачаем этот мир, я тебя очень люблю, — сказала Калачева.

Дочь исполнителя поблагодарила отца за то, что тот дал ей жизнь, и посетовала на его ранний уход из жизни.

Я тебя очень люблю, папа. Спасибо тебе за жизнь. Жалко, что я провела с тобой так мало времени. Не думала, что потеряю тебя так рано. Но такова жизнь. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Ты моя поддержка и опора, — отметила Каролина-Кристель.

Ранее Калачева заявила, что его «камерунские родственники исподтишка заменили гроб» перед самым началом церемонии прощания с музыкантом.

30 июня в ритуальном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента» поклонники, друзья и родственники прощаются с Пьером Нарциссом. На церемонии гражданской панихиды присутствуют журналисты NEWS.ru и ведут онлайн-трансляцию.