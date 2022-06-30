«Он здесь герой»: вдова Нарцисса выступила против его похорон в Камеруне Вдова Пьера Нарцисса заявила о желании похоронить его в России вопреки воле матери

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Валерия Калачёва

Певца Пьера Нарцисса следовало бы похоронить в России, где он был героем и пользовался любовью поклонников, а не в Камеруне. Такое мнение высказала вдова артиста Валерия Калачёва по окончании церемонии прощания с певцом, тело которого по желанию его матери и сестры 1 июля отправят на родину и похоронят в семейном склепе. Об этом сообщает находящийся на гражданской панихиде журналист NEWS.ru.

Они (сестра и мать Пьера Нарцисса, проживающие в Камеруне. — NEWS.ru) думали, что я украду тело, кремирую и где-то погребу его. Для него и в самом деле на Аллее славы (часть Троекуровского кладбища, где хоронят знаменитостей. — NEWS.ru) есть хорошее место. Он же здесь герой, здесь он и должен быть, — заявила Калачёва.

Вдова отметила, что когда Пьер Нарцисс был жив, у неё с его родственниками были идеальные отношения, которые резко испортились после его ухода их жизни.

До смерти [Пьера Нарцисса] была идиллия, а тут они показали себя с такой стороны, что у меня возникает вопрос к его матери и сестре-двойняшке: вы вообще его любите? Посмотрите, как мы здесь тепло о нём заботимся. Мы бы его похоронили, поставили памятник. Здесь он всё. Там его почти не знают. Мать и сестра смогут навещать, а как туда все остальные попадут? — заключила вдова артиста.

Ранее Валерия Калачёва заявила, что «камерунские родственники исподтишка заменили гроб» перед самым началом церемонии прощания с музыкантом.

Прощание с Пьером Нарциссом, умершим 21 июня, должно было состояться 25 июня. Однако тогда собравшимся возле ритуального зала внезапно сообщили, что церемония не состоится. По сообщениям СМИ, мать и сестра Пьера Нарцисса, проживающие в Камеруне, выступили против выдачи его тела из морга. Женщины опасались, что певца могут похоронить в России, они же хотят, чтобы он упокоился в семейном склепе на родине.

Валерия Калачёва, родившая выпускнику «Фабрики звёзд» единственную дочь Каролину-Кристель, на момент его смерти была с ним в разводе. Они оставались близкими друзьями, но формально женщина не имела достаточно оснований для того, чтобы решить вопрос без учета мнения других родственников. Кроме того, требовалось оплатить бальзамирование тела Пьера Нарцисса для предстоящей длительной транспортировки в Камерун.

30 июня в ритуальном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента» поклонники, друзья и родственники простились с певцом Пьером Нарциссом. На церемонии гражданской панихиды присутствовали журналисты NEWS.ru и вели онлайн-трансляцию.