Валерия опубликовала видео с тренировок на свежем воздухе

https://static.news.ru/photo/2e40c50c-f899-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: instagram.com/valeriya/

Певица Валерия вновь продемонстрировала своим поклонникам свою преданность спорту.

Она опубликовала видео в социальной сети Instagram, на котором тренируется на свежем воздухе.

Тренировки на улице — сплошное удовольствие. Используйте для этого оставшиеся тёплые деньки, засесть дома всегда успеем, — сообщила певица в социальной сети.

Чемпионка мира по боксу Наталия Рагозина восхитилась усердием и регулярностью тренировок Валерии.

Подписчики задали разные вопросы певице по поводу тренировок и здоровья. В том числе, как найти мотивацию для занятий спортом и какие витамины принимает певица.

Валерия отметила, что принимает витамины только по назначению врача. Там, однажды она принимала витамин D.

Как писал NEWS.ru ранее, продюсер Иосиф Пригожин сфотографировал свою супругу Валерию на пляже и отметил, что она находится в отличной форме. Он сообщил, что сфотографировал жену пока она спит, однако подписчики заметили, что фотосессия постановочная.