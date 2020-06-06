Ургант пошутил над чиновниками, узнавшими о ЧП в Норильске из соцсетей

Регина Тодоренко опубликовала видео с семейного праздника, устроенного в честь полуторалетия сына Миши. Телеведущая и её муж поздравляют малыша. которого они называют Майклом, с днём рождения.

На видео мальчик сидит на полу у кровати в куче мягких игрушек. Регина и Влад Топалов поют песню Happy Birthday, снимают малыша и поздравляют его. Тебе полтораха стукнула, братан! —...