Ургант пошутил над чиновниками, узнавшими о ЧП в Норильске из соцсетей

Шоумен Иван Ургант заявил, что разлив топлива под Норильском стал ужасной экологической катастрофой. При этом он пошутил над теми ответственными лицами, которые несвоевременно рассказали об инциденте.
Получается, от TikTok (социальная сеть. — NEWS.ru.) есть польза. Зашёл чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды, — сказал телеведущий в эфире Первого канала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина по ситуации в Норильске после аварии на местной ТЭЦ-3 забанили на YouTube. Запрет на просмотр видео помечен формулировкой «Запрещено во всех странах».