Разнос Потанина от Путина забанили в YouTube

https://static.news.ru/photo/05ebc6da-a775-11ea-8428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Трансляция совещания президента РФ Владимира Путина по ситуации в Норильске после аварии на местной ТЭЦ-3 забанили в YouTube. Запрет на просмотр видео помечен формулировкой «Запрещено во всех странах».

Случилось это после жалобы некой конторы Kedoo Entertainment. Она уже давно находится в поле зрения блогеров из-за постоянных претензий, якобы вызванных желанием защитить авторов видеоконтента, сообщает «Царьград». На этот раз Kedoo Entertainment под свою защиту почему-то взяла запись под названием «Молчать не будет: Путин после ЧП в Норильске устраивает разбор — прямая трансляция».

ЧП на ТЭЦ в Норильске произошло 29 мая. На станции разгерметизировался резервуар с дизельным топливом. Кроме того, в место разлива топлива въехал автомобиль, начался пожар. Возгорание ликвидировали в этот же день, обошлось без погибших и пострадавших. Прокуратура Красноярского края начала проверку.

3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — около 15 тыс. тонн.

3 июня Владимир Путин ввёл режим ЧС федерального уровня. Кроме того, президент отчитал власти края, Норильска и руководство ТЭЦ за несвоевременное оповещение о ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал главе «Норникеля» Владимиру Потанину причину ЧП в Норильске. Если бы там своевременно поменяли резервуар для топлива, не было бы ни экологического, ни материального ущерба. Об этом Путин сказал на совещании, посвящённом ситуации в Норильске.