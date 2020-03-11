Иван Ургант Иван Ургант Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Ургант не обошёл стороной внезапную славу сербского актёра Милоша Биковича, сыгравшего главную роль в кинопремьере «Магомаев». Он пригласил в гости актёров Светлану Устинову и Ирину Антоненко, которые снялись в сериале.

То и дело Ургант отпускал колкости в адрес исполнителя главной роли Биковича, внезапно заявив, что успех сериала подвиг продюсеров Первого канала снять сериал «Киркоров».

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Светлана будет играть Ольгу, PR-директора Киркорова, Ирина — домработницу Филиппа Люсю. Естественно, самого Киркорова будет играть Милош Бикович, потому что он так же похож на Киркорова, как и на Магомаева, — разошёлся Ургант.

Актрисы положительно отреагировали на шутку, отметив, что это «прекрасная идея», и спросили, кто же будет играть Пугачёву? В ответ Ургант заявил, что сыграет Примадонну сам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка СССР и вдова певца Муслима Магомаева Тамара Синявская прокомментировала выбор актёра Милоша Биковича на главную роль в многосерийном фильме «Магомаев». По словам Синявской, Бикович был самым удачным кандидатом на исполнение роли певца.

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