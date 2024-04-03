Украинцы «отправили» Ивлееву, SHAMAN и Газманова в Мелитополь: что известно

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов

В Сети распространилась информация о том, что блогер Анастасия Ивлеева, а также артисты Олег Газманов и SHAMAN выступят с концертом в Мелитополе в Запорожской области. Правда ли это, какие последние новости об Ивлеевой и SHAMAN 3 апреля?

Ивлеева, SHAMAN и Газманов выступят в Мелитополе?

Некоторые Telegram-каналы начали публиковать информацию о том, что Ивлеева, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Газманов 15 апреля приедут в город Мелитополь, который в начала марта стал столицей Запорожской области. Ресурсы распространяли фото, на котором изображена афиша предстоящего мероприятия. Из нее следует, что концерт с участием звезд будет проведен в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта.

«SHAMAN, Газманов, Ивлеева. Концерт в память о жертвах трагедии в „Крокус Сити Холле“. Сбор средств для участников СВО», — гласила «афиша», согласно которой выступление должно состояться 15 апреля в 18:00 в ДК имени Шевченко.

Как выяснилось, информация о концерте — фейк. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, добавив, что за вбросом стоят украинские ресурсы.

«Ага... А перед этим еще выступит Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и [Филипп] Киркоров с [Максимом] Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)... Мы тут что, решили концертной деятельностью заняться?» — сказал Рогов.

Помимо этого, SHAMAN в беседе с SHOT подтвердил, что концерта в Мелитополе в его графике нет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Олег Газманов

Какие последние новости об Ивлеевой

3 апреля стало известно, что компания Ивлеевой «Коленки пчелы» заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей. По данным источника, сама телеведущая обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 млн рублей.

За год выручка предприятия Ивлеевой выросла больше чем на 500%. При этом прибыль блогера увеличилась на 45%.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy. Ивлеевой принадлежат 45% акций бренда. Совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагают, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пеней и штрафов.

Накануне об Ивлеевой упомянул советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье. Он назвал «голую» вечеринку, организованную блогером 20 декабря в московском клубе «Мутабор», одним из примеров «ментальной агрессии против России». По его словам, это инструменты, разработанные США и НАТО. Запад таким способом внедряет в общество идеологические платформы деградации и безответственности, пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Какие последние новости о SHAMAN

В настоящее время Дронов продолжает гастрольный тур по России. В ближайшее время его концерты состоятся в Ростове-на-Дону (3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая). Также у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

После теракта в «Крокусе» на концертах SHAMAN были серьезно усилены меры безопасности. Так, во время недавнего выступления в Краснодаре территорию вокруг концертной площадки огородили забором и турникетами, без билета пройти внутрь было невозможно. Кроме того, за порядком следили охранники с автоматами.

В то же время в СМИ неоднократно появлялась информация, что SHAMAN сталкивается с критикой и неприятием со стороны некоторых коллег. Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев в беседе с NEWS.ru предположил, что это может быть связано с завистью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«SHAMAN... Я этого мальчика сразу увидел. И когда его снимали с передач телевизионных, я возмущался — ну, такой талант, и вдруг снимают. Вот как же так? Они над ним издеваются, как надо мной издевались, зависть», — передает слова Куклачева корреспондент NEWS.ru.

Читайте также:

Выборы, бар, Путин: как живет Настя Ивлеева после «голой» вечеринки

Киркоров без звания, Пугачева без замка, Асти на сцене: что будет дальше

Путин «разберется» с Киркоровым? Последние новости о поп-короле 2 апреля