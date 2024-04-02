«Голую» вечеринку Ивлеевой приравняли к акту ментальной агрессии Советник Шойгу Ильницкий назвал «голую» вечеринку инструментом ментальной войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

«Голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, является наглядным примером ментальной агрессии против России со стороны США и НАТО, написал в журнале «Арсенал Отечества» советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. По его мнению, Запад таким способом внедряет в общество идеологические платформы деградации и безответственности.

Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года «голая» вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего, — отметил Ильницкий.

Нашумевшая «голая» вечеринка, как считает советник главы МО, была организована не случайно. Инцидент стал примером «технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», обратил внимание он.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что получала приглашение на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, однако не планировала ее посещать. По словам знаменитости, она сразу поняла, что там будет «пошлость» и «вертеп». Такие мероприятия устраивают те, кому нечем привлечь к себе внимание, выразила свое мнение балерина.

До этого народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не выйдет на сцену известного кабаре в этом году. Речь шла о пространстве Cravе, в новой постановке которого певец должен был сыграть главную роль. Планы поменялись после участия артиста в нашумевшей «голой» вечеринке.