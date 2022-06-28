Тодоренко прокомментировала новость о рождении дочери Тодоренко опровергла слухи о рождении ребенка и раскритиковала «коллег» из СМИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко опровергла информацию о рождении у нее второго ребенка. Она опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеоролик, в котором показала свой живот и обратилась к «коллегам» из средств массовой информации, которые рассказали о том, что она стала мамой.

Стыдно за вас, коллеги. Стыдно. Даже коллегами трудно назвать после такой чуши. Вы же работаете в информационной повестке. Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у PR-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях? — сокрушилась телеведущая.

Ранее о рождении дочери у Тодоренко и ее супруга Влада Топалова рассказали анонимные источники из окружения пары. Кроме этого, слухи о пополнении в семье появлялись и днями ранее. Причиной послужил пост в Telegram-канале телеведущей, где на фото была детская коляска и рука певицы. В публикации она написала, что «тренирует особый навык». Поклонники подумали, что артистка уже стала мамой, но сама она опровергла эти слухи.

Помощница телеведущей Нина Пономарева в беседе с NEWS.ru следом опровергла информацию о родах Тодоренко. На данный момент у пары уже есть трехлетний сын Михаил.