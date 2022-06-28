Помощница Тодоренко опровергла информацию о родах телеведущей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Появившаяся в СМИ информация о родах телеведущей Регины Тодоренко не соответствует действительности, заявила в беседе с NEWS.ru ее помощница Нина Пономарева. Она подчеркнула, что телеведущая еще не родила второго ребенка.

Официальная информация: Регина не родила, — сказала представительница Тодоренко.

Издание Starhit распространило информацию, что телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов стали родителями второй раз. Отмечалось, что певица родила второго ребенка, данную информацию якобы подтвердили люди из ее окружения. Близкие сообщили, что у пары родилась дочка.

Ранее украинский певец Макс Барских рассказал об отношении к соотечественнице и телеведущей Регине Тодоренко, которая после 24 февраля ни разу публично не озвучила позицию по поводу проводимой на территории Украины спецоперации. Как заявил музыкант в интервью Мхеру Багдасаряну на YouТube, девушка стала для него «большим разочарованием», однако он ее понимает.