«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет папой

https://static.news.ru/photo/6173b72c-9381-11ea-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Джанлука Вакки Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, которого прозвали «танцующим миллионером», решил поделиться радостным событием со своими поклониками.

Миллионер в Международный день матери выложил видео в Instagram, в котором сообщил, что его 27-летняя девушка скоро подарит ему ребёнка.

Мы с Шэрон ждём ребёнка, — рассказал Вакки.

По его словам, он всегда мечтал о такой женщине, которая подарит ему ребёнка.

Подписчики бизнесмена и модели поздравили их. Некоторые лаже начали гадать, кто родится у звёздной пары.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Кэти Перри ждёт первенца от актёра Орландо Блума. Ребёнок пары появится на свет летом.