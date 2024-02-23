Составлен список участников «голой» вечеринки, которые не ездили в Донбасс

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак, Джиган

Участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой один за другим едут в Донбасс с концертами и гуманитарной помощью. О ком идет речь, а кто из артистов еще не посетил ДНР?

Кто из знаменитостей был на «голой» вечеринке

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в клубе Mutabor в Москве 20 декабря 2023 года и обернулась скандалом.

Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, телеведущая Алена Водонаева и блогер Мария Миногарова.

Кто из участников «голой» вечеринки еще не ездил в Донбасс

Глюкоза после «голой» вечеринки, в период новогодних праздников, уехала на отдых на Сейшелы. При этом Донбасс артистка до сих пор не посетила.

«Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — писала исполнительница в соцсетях.

Алена Водонаева, Джиган с Оксаной Самойловой и Ксения Собчак также не сообщали о поездке в Донбасс. Однако Собчак после «голой» тусовки и случившегося в декабре в Белгороде теракта инициировала сбор средств для переселения 119 белгородских семей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алена Водонаева

«Я надеялась, что с Белгородом до этого не дойдет — но, к моему ужасу, обстрелы города стали ежедневными, как и гибель людей, воронки среди улиц и попадания в жилые дома. Поэтому мы снова запускаем наш проект по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области. Вы пишете нам на почту, мы проверяем информацию, подбираем жилье для переселения и оплачиваем на три месяца. Часть людей и расселений возьму на себя я», — сообщала журналист.

Кто из участников «голой» вечеринки ездил в Донбасс

Дима Билан в январе побывал в ДНР с благотворительной акцией. Об этом рассказали зоозащитники приюта для животных «ПИФ» в соцсети «ВКонтакте».

«Дмитрий подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов и оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта, чтобы вновь обрести возможность привозить еду для собак и помогать нуждающимся животным», — уточнили сотрудники.

Зооволонтеры добавили, что во время поездки в ДНР музыкант посетил не только бездомных животных.

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки дважды посетил Донбасс. 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

По данным Telegram-канала Readovka, Лолита Милявская тоже посетила Донбасс.

«В надежде заполучить прощение россиян вернуть себе концертные туры вдоволь наплясавшаяся на вечеринке Ивлеевой Лолита ненадолго отправилась прямиком в новые регионы. По информации Readovka, Милявская побывала в городе, расположенном вдали от передовой», — пишет канал.

Недавно певица также объявила о намерении восстановить храм в Донбассе.

Анастасия Ивлеева тоже может запланировать поездку в ДНР, сообщил Telegram-канал Brief со ссылкой на информированные источники. По информации канала, в ходе визита телеведущая, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Организатор „голой“ вечеринки в московском клубе Mutabor Анастасия Ивлеева в ближайшее время может лично посетить ДНР, сообщают информированные источники. По их данным, в ходе визита она совершенно точно посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе „Аллея ангелов“. Возможны поездки и в другие города республики. Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. Ивлеева может посетить больницы, детские дома, пообщаться с местной молодежью, встретиться с ранеными местными жителями. Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ. Анастасия рассчитывает, что благодаря этой поездке она сможет решить все свои проблемы и окончательно оправиться от последствий резонансной декабрьской тусовки», — уточнил Brief.

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