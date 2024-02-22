«Наглые, бесстыжие»: военкор назвал издевательством поездку Киркорова в ДНР Военкор Котенок назвал издевательством поездку Киркорова в Донбасс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Поездка певца Филиппа Киркорова в Донбасс никому не нужна, считает военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он добавил, что это «форменное издевательство над жителями региона».

Поездки Киркорова и других наглых и бесстыжих фигурантов в Донбасс никому не нужны, и это форменное издевательство над жителями региона, которые все иссечены осколками и ежеминутно находятся под угрозой смерти, — написал Котенок.

Военкор высказал мнение, что нельзя «пропагандировать запрещенные ценности» со сцены, а потом «пытаться отмыться» за счет страдающего Донбасса. По его мнению, это противно.

Их привлекать надо к ответственности по законодательству РФ за пропаганду чуждых и порочных ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) — ценностей, а не устраивать шоу из повестки, — резюмировал военкор.

Ранее Киркоров приехал в ДНР, где выступил в госпитале перед ранеными российскими бойцами. В Сети появилось видео, на котором певец исполняет в Горловке песню «Снег». Telegram-канал SHOT писал, что артист также привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и пообещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим, а также подарил компьютеры и принтеры местному детскому дому.