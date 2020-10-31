Собчак снова обратилась к Нурмагомедову после его постов об исламе

https://static.news.ru/photo/f868ca98-1b83-11eb-9c57-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на посты чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о религии и критике президента Франции Эммануэля Макрона.

Хабиб! Вы герой для многих подростков в России, многие берут с вас пример! Недавно вы заставили многих россиян гордиться своей страной благодаря вашей победе. Я уважаю вашу религиозность, и вы имеете право верить и любить кого хотите. Но не считаете ли вы, что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? — задалась вопросом Собчак под последним постом спортсмена.

По её мнению, Макрон никогда не выступал против мусульман, а лишь пытается противодействовать террористам, которые совершили преступления на территории Франции. Спортсмену следовало высказывать свои суждения в менее агрессивной форме, полагает светская львица.

Мы ведь все люди, независимо от нашей веры и культуры, неужели нельзя жить в мире и согласии, несмотря на разные верования и убеждения? — обратилась светская львица к Нурмагомедову .

Ранее спортсмен крайне нелестно высказался о французском президенте, назвав его «тварью». Нурмагомедов причислил его к людям, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующим мусульман. Позже боец вновь обратился к «врагам ислама», заявив, что рисуя карикатуры на пророка Мухаммеда — «лучшего из людей» — они не смогут «потушить свет Аллаха».

Как писал NEWS.ru, Собчак назвала президента Макрона «своим героем» за отстаивание свободы слова и храбрость в противостоянии радикальному исламу.