SHAMAN, Пугачева, Меладзе, Киркоров. Чей райдер удивляет больше всего? Опубликован райдер певицы Инстасамки и ее мужа Moneyken

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Опубликован райдер певицы Дарьи Зотеевой (Инстасамки) и ее мужа, саунд-продюсера Олега Еропкина (Moneyken). В список требований артистов вошли игровая приставка Xbox, игры серии Forza Horizon, чипсы Pringles, а также куриные крылышки и два кальяна. Что известно о требованиях других российских знаменитостей?

Одним из важных пунктов в райдере Инстасамки и ее супруга является трансфер. В аэропорту их должен встретить человек с табличкой NAMNECASH, после чего они уезжают на Maybach или такси премиум-класса. Во время поездки водителю запрещено говорить по телефону, вести фото и видеосъемку, а также общаться с музыкантами.

Супруги предпочитают останавливаться в пятизвездочных гостиницах в номере класса люкс с мини-баром и игровой приставкой. В летнее время в комнатах также должен находиться солнцезащитный крем.

Что входит в райдер Киркорова

В гримерке народного артиста России Филиппа Киркорова должны стоять гвоздики, сирень и хризантемы, а также вместительный шкаф, рассчитанный на 20 комплектов одежды.

Кроме того, в райдере поп-короля значится зеркало в полный рост. Из еды ему нужно предоставить мясную и сырную нарезку, морепродукты, зефир в шоколаде, фрукты и колу. Также его необходимо обеспечить фастфудом, сообщает Teleprogramma.pro.

Что входит в райдер SHAMAN

У певца Ярослава Дронова (SHAMAN) есть требования к автомобилю: для передвижения в Москве или трансфера в других населенных пунктах организатор должен предоставить Maybach шестого или седьмого поколения с тонированными стеклами.

На выездные мероприятия музыканту нужен микроавтобус Mercedes V-class с тонированными стеклами и диваном, к которому необходимы матрас по размеру, подушка и одеяло хорошего качества.

Во время туров SHAMAN хочет для проживания «лучший отель в городе, который расположен максимально близко к месту проведения мероприятия». Исполнителю нужен номер люкс с одной большой кроватью King (180 на 200 см) или Queen Size (160 на 200 см) с жестким матрасом. Также в номере должны быть упаковка чая, подушки из гусиного пуха и полностью светонепроницаемые шторы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что входит в райдер Пугачевой

По словам концертного организатора Сергея Лаврова, главный пункт в райдере народной артистки СССР Аллы Пугачевой — теплый загородный дом или отель.

«Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты. Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать», — рассказал он «Абзацу».

Также Примадонна требовала, чтобы в турах с ней перевозили один и тот же звуковой аппарат, так как в период ее гастрольной деятельности с техникой могли возникнуть проблемы. Кроме того, в райдере певицы были теплое молоко и в редких случаях бутылка дорогого виски или коньяка.

В октябре этого года появилась информация о том, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры исполнительницы сейчас обновляют ее райдер, а также занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих выступлений.

Гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт и соблюдение условий райдера. География выступлений артистки ограничивается Дубаем и Кипром, однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно.

Что входит в райдер Меладзе

Заслуженный артист России Валерий Меладзе в своем райдере просит доступ в VIP-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. Для передвижения он просит Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для его команды.

Отдельным пунктом в райдере выделены требования к гримерке. Певцу необходимы вода, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски и 15 бутылок колы в стекле.

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