«Xbox, чипсы и два кальяна»: опубликован райдер Инстасамки и Moneyken Baza: Xbox, чипсы и два кальяна входят в райдер Инстасамки и Moneyken

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал райдер певицы Инстасамки и ее мужа, саунд-продюсера Moneyken. По информации канала, в список требований звезд, в частности, вошли игровая приставка Xbox, игры серии Forza horizon, чипсы Pringles, куриные крылышки и два кальяна.

Как пишет канал, одним из важнейших пунктов в райдере является трансфер. В аэропорту артистов встречает человек с табличкой «NAMNECASH», после чего музыканты должны уехать на Maybach или такси премиум-класса. Во время поездки, водитель обязан не вести фото и видеосъемку, а также не общаться со звездами и не разговаривать по телефону за рулем.

Как отмечает канал, супруги предпочитают отдыхать и готовиться к выступлениям в пятизвездочных гостиницах, согласно райдеру, их должны заселить в номер класса «люкс» с мини-баром и игровой приставкой. В летнее время в номерах также должен находиться солнцезащитный крем с защитой не менее +30.

В гримерке для исполнителей должны быть подготовлены определенные угощения: куриные крылышки, сет роллов, брокколи на пару, чипсы нори и Pringles, ассорти сыров и картофельное пюре, приготовленное на кокосовом молоке. Также Инстасамка и Moneyken требуют, чтобы им предоставили два кальяна.

Ранее в Сети появился перечень условий к организаторам выступлений певца SHAMAN. В райдер артиста вошли подушки из гусиного пуха, кровати King Size и автомобили Mercedes-Benz Maybach. Исполнитель предпочитает тонированные машины, а в случае длинной поездки SHAMAN требует минивены с матрасом по размеру заднего дивана и опытными, выспавшимися водителями.