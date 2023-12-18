Последние новости о SHAMAN 18 декабря: райдер, критика коллег, концерты SHAMAN 20 декабря примет участие в мероприятии «Мы верим твердо в героев спорта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

В Сети недавно появился райдер певца Ярослава Дронова (SHAMAN). Какие требование у артиста, где он выступит в ближайшее время, что за новости о нем выходили?

Что известно о райдере SHAMAN

Бытовой райдер SHAMAN занимает три страницы. В коллектив музыканта входят 11 человек.

У певца есть требования к автомобилю: для передвижения в Москве или трансфера в других населенных пунктах организатор должен предоставить Maybach шестого или седьмого поколения с тонированными стеклами.

На выездные мероприятия SHAMAN необходим микроавтобус Mercedes V-class с тонированными стеклами и диваном, к которому нужны матрас по размеру, подушка, а также одеяло хорошего качества.

Служба безопасности артиста передвигается на отдельном автомобиле бизнес-класса. Коллектив SHAMAN перемещается на отдельном микроавтобусе минимум на 12 мест с объемным багажным отделением для инструментов.

Музыкант должен заранее получить фото кузова и салона транспортных средств — «какие-либо надписи и изображения на кузове недопустимы». В райдере также подчеркивается, что водители должны быть опытные (со стажем не менее 10 лет) и отдохнувшие.

Во время туров SHAMAN хочет для проживания «лучший отель в городе, расположенный максимально близко к месту проведения мероприятия». При этом организатор должен заранее посетить номер и прислать собственноручно сделанные видео или фото из отеля на согласование певца.

Музыканту нужен номер люкс с одной большой кроватью King (180 на 200 см) или Queen Size (160 на 200 см) с жестким матрасом. Также в номере должны быть упаковка чая, подушки из гусиного пуха и полностью светонепроницаемые шторы.

Коллектив знаменитости размещается в семи стандартных одноместных номерах, номер тур-менеджера должен располагаться в непосредственной близости от люкса артиста.

Как в машинах, так и в номерах должны быть доступны зарядки для телефонов типа Lightning и вода в бутылках — без газа, комнатной температуры. Кроме того, в автомобиле нужны аптечка с антибиотиками, а также спрей от заложенности носа и антиаллергическое средство.

Большое внимание певец на концертах уделяет охране: помимо двух личных телохранителей в зале должно быть по восемь человек охраны на каждую 1000 зрителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN примет участие в мероприятии «Мы верим твердо в героев спорта» 20 декабря.

Кроме того, у артиста уже запланированы выступления на первую половину 2024 года. Он приедет в Ульяновск (12 января), Саратов (14 января), Волгоград (15 и 16 января), Астрахань (18 января), Пермь (31 января), Нижний Тагил (2 февраля), Тюмень (5 и 6 февраля), Курган (8 февраля), Челябинск (9 февраля), Магнитогорск (10 февраля), Красноярск (24 февраля), Новосибирск (25 февраля), Омск (27 февраля).

Также музыкант даст концерты в Москве (9 и 10 марта) и Санкт-Петербурге (20 марта).

Кто из артистов критикует творчество SHAMAN

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не верят, что певец раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из его песен состоялась на федеральном канале.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что на дух не переносит песни SHAMAN. Ей не нравится «надрывная» манера исполнения музыканта.

«SHAMAN — это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», — прокомментировала исполнительница в программе «Легенда».

Певец Андрей Губин называл творчество SHAMAN «нафталином».

«Это в наше время, в девяностые, смотрелось старомодно, а сейчас 2023 год! SHAMAN Ч это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового», — высказался он в программе «Малахов».

Певица Лайма Вайкуле критиковала артиста за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка — не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — говорила она.

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