SHAMAN: последние новости 23 мая, присвоение звания народного артиста РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев назвал певца SHAMAN (Ярослав Дронов) неискренним, а зампред по культуре Александр Шолохов оценил возможности присвоения исполнителю звания народного артиста. Какие известны последние новости о певце на сегодня?

Почему SHAMAN считают неискренним

Создатель музыкальной группы «Земляне» и глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев считает певца SHAMAN неискренним, после того как исполнитель сам попросил сфотографировался с ним, а спустя время сделал вид, что не знает его. Этот случай произошел осенью 2023 года.

«Витя подошел с просьбой посмотреть на его артиста. <...> Потом он мне подвел его с мокрыми ручками поздороваться со мной, рассказать, какие они с отцом большие поклонники «Землян». <...> Потом он (SHAMAN. — NEWS.ru) упросился сфотографироваться. <...> Через некоторый период времени я вижу эти фотографии кастрированными и господина этого SHAMAN [со словами о том], что он не знает Киселева. Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания», — сообщил NEWS.ru Киселев.

Присвоят ли SHAMAN звание народного артиста РФ

Общественники Воронежа записали видеообращение и направили его в Министерство культуры и профильные организации с инициативой присвоения звания народного артиста России SHAMAN.

Руководительница воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова рассказал NEWS.ru, что песни Ярослава Дронова для многих жителей их региона являются вдохновляющими.

«Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня „Встанем!“ стоит в одном ряду с песней „Вставай, страна огромная“», — рассказала NEWS.ru активистка.

Первый заместитель председателя Государственной думы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru счел правомочным звание народного артиста для SHAMAN. По его мнению, музыкант уже стал более народным, чем комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Это правомочно, безусловно. Он уже на одной песне стал гораздо более народным артистом, чем Галкин и иже с ними. Кстати, общественная организация может выдвигать артиста на звание», — заявил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU SHAMAN (Ярослав Дронов)

Почему SHAMAN не носит нижнее белье

Певец SHAMAN заявил, что не носит нижнее белье. По его мнению, в этом элементе гардероба нет никакого смысла, поэтому он его даже не покупает.

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал певец.

При этом артист заметил, что во время концертов поклонницы зачастую кидают из зала на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого он в этом не видит. Людям, уверен артист, иногда надо дать возможность отвести душу и «похулиганить».

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время он выступит в Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (29 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6 и 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Москве (19, 20, 25 и 26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Анапе (25 июля).

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