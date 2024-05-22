Глава РМГ Киселев рассказал, почему считает SHAMAN неискренним Глава РМГ Киселев заявил, что считает SHAMAN неискренним из-за его прежней лести

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Создатель музыкальной группы «Земляне» и глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев считает певца SHAMAN (Ярослав Дронов) неискренним из-за истории, которая произошла осенью 2023 года. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, Киселев рассказал, что певец сначала сфотографировался с ним, а потом сделал вид, что не знает его.

Витя подошел с просьбой посмотреть на его артиста. <...> Потом он мне подвел его с мокрыми ручками поздороваться со мной, рассказать, какие они с отцом большие поклонники «Землян». <...> Потом он (SHAMAN. — NEWS.ru) упросился сфотографироваться. <...> Через некоторый период времени я вижу эти фотографии кастрированными и господина этого SHAMAN [со словами о том], что он не знает Киселева. Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания, — отметил Киселев.

Ранее руководительница Воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова в интервью NEWS.ru заявила, что общественники записали видеообращение в Министерство культуры и профильные организации с инициативой присвоения звания народного артиста России певцу. По ее словам, песни SHAMAN вдохновляют многих жителей области.

До этого артист заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем, вспомнил он.