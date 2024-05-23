Военкор описал, во что превращается СВО Пегов: СВО плавно превращается в специальную контрразведывательную операцию

Российская СВО превращается в специальную контрразведывательную операцию, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. Соответствующий пост он опубликовал на фоне сообщений о задержании замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о возможных махинациях.

Демонтаж системы рублевских и, как следствие, паркетных генералов важен не менее денацификации и демилитаризации Украины. Почему контрразведывательную? Да потому что там где коррупция и взятки, там — предательство, — объяснил журналист.

О задержании Шамарина стало известно утром 23 мая. Уточняется, что генерал также занимает должность начальника Главного управления связи ВС России. Сообщается, что у него прошли обыски. Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

Это уже не первое задержание высокопоставленных военных чиновников. Ранее суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. До этого под стражу был взят замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Также уголовное дело возбуждено против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.