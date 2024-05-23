Алла Пугачева: последние новости 23 мая, вред Михайлову, конфликт с Ротару

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР могла повлиять на отмену концертов певца Стаса Михайлова в России и конфликтовала с коллегой Софией Ротару из-за гонорара. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Как отмена концертов Михайлова связана с Пугачевой

Концерты певца Стаса Михайлова массово отменяют в Санкт-Петербурге и это может быть связано с Аллой Пугачевой, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его мнению, выступления могли быть сорваны из-за скорого возвращения Примадонны в Россию.

«Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова. Не знаю точных причин, предполагаю, что это связано с возвращением Пугачевой на родину. Алла Борисовна тоже ведь не лаптем щи хлебает, не пальцем деланная. Может быть, королева вернется скоро», — сказал шоумен.

Барецкий также заявил, что написал пару песен для Пугачевой. Он надеется, что исполнительница согласится их исполнить.

«Альбом будет очень искренним. Он будет о России и о личном. Думаю, людям понравится такой альбом. Я не сомневаюсь в том, что она продолжит концерты в России. Конечно, будет тяжеловато, но Алла Борисовна справится. Я готов ее поддержать», — добавил Барецкий.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Почему Пугачева имеет право делать все, что захочет

Певица Катя Лель не следит за новым творчеством Аллы Пугачевой, которая на днях выпустила композицию «Ложный стыд», однако на вопрос, почему Примадонна решила записать треки именно сейчас, заявила, что артистка является легендой и «имеет полное право» на все.

«Пока не слышала [новую песню]. Алла Борисовна — гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает], что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — заявила NEWS.ru Катя Лель.

Почему Волочковой нравятся песни Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова позитивно относится к творчеству Аллы Пугачевой, несмотря на то, что несколько лет назад Примадонна заявила об уходе со сцены и выходе на пенсию.

По мнению Волочковой, все песни Пугачевой «пропитаны настоящим смыслом» и могут «запасть в душу».

«Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», — сказала артистка для Teleprogramma.pro.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Как Пугачева и Ротару конфликтовали из-за денег

Телевизионный продюсер Алина Красная заявила, что главной причиной противостояния Аллы Пугачевой и Софии Ротару были гонорары, сообщает KP.RU.

«Если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном и том же мероприятии, София Михайловна сразу поднимала ценник в два раза, зная, что Алла задешево выступать не будет», — рассказала она.

Красная вспомнила, как однажды Примадонна получила $500 тысяч за участие в одном из музыкальных фестивалей в Баку. По ее словам, тогда Ротару «страшно гневалась», узнав о гонораре певицы, потому что на тот момент она получала вдвое меньше, и затем потребовала от организаторов мероприятия предоставить ей частный джет на обратную дорогу, как у Пугачевой.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уточнил, что открытой конфронтации между Аллой Пугачевой и Софией Ротару никогда не было — «скорее было что-то вроде холодной войны».

Читайте также:

Кто такая Россияна Марковская: звание, возраст, связь с Шойгу, куда ушла

Ушла с канала «Россия» и покинула РФ. Куда пропала телеведущая Елена Ландер

Улетела в США и критикует СВО. Как живет экс-жена Машкова Елена Шевченко