Кто такая Россияна Марковская: звание, возраст, связь с Шойгу, куда ушла

Фото: Социальные сети

Россияна Марковская

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская сообщила об уходе со своего поста. Что о ней известно, имеет ли звание, как давно работает в военном ведомстве?

Почему Марковская ушла с должности

Россияна Марковская в соцсетях рассказала, что покидает пост в связи с переходом на другую должность. При этом о новой работе она не рассказала.

«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская в микроблоге.

По данным Telegram-канала BRIEF, на данный момент бывший министр обороны Сергей Шойгу согласовывает переход Марковской в Совбез РФ. Подтверждения этой информации нет.

Что известно о Марковской, как она встретилась с Шойгу

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. «Обороняша», как девушку прозвали в соцсетях по аналогии с Натальей Поклонской, в 2013 году окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем она работала на местном ГТРК, а после в Москве на телеканале «Звезда» и РЕН ТВ.

С 2016 по 2017 год — корреспондент МИЦ «Известия». Также работала корреспондентом на канале РЕН ТВ.

В 2017 году, в 26-летнем возрасте, ее назначили пресс-секретарем Сергея Шойгу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Шойгу

«Марковская стала пресс-секретарем Сергея Шойгу в 2017 году, когда ей было 26 лет. До этого она работала корреспондентом и ведущей на ВГТРК, а также на канале „Звезда“. Там она и познакомилась с министром обороны Сергеем Шойгу, после чего ее пригласили на работу в министерство», — уточнил Telegram-канал Baza.

Марковская — государственный советник Российской Федерации второго класса. В Сети неоднократно появлялись слухи, что ей в 25 лет якобы присвоили звание генерал-майора. За время работы пресс-секретарем главы оборонного ведомства она неоднократно опровергала это.

Кто стал министром обороны вместо Шойгу

Сергей Шойгу занимал должность министра обороны России с 6 ноября 2012 года.

12 мая президент РФ Владимир Путин назначил его секретарем Совбеза России. Теперь экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФСВТС России.

«Президент России Владимир Путин подписал указ „О секретаре Совета безопасности Российской Федерации“: назначить Шойгу Сергея Кужугетовича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — сообщали в пресс-службе Кремля.

Место Шойгу занял Андрей Белоусов, который ранее работал первым вице-премьером.

«Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране. Он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства, и в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и с регионами», — отметил Путин.

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