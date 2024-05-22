Пресс-секретарь Шойгу уйдет вслед за ним из Минобороны Пресс-секретарь министра обороны России Марковская сообщила об уходе с поста

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Россияна Марковская

Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об уходе со своего поста. По ее словам, это связано с переходом на другую должность. Подробностей новой работы она не привела.

Почти семь лет на посту пресс-секретаря vинистра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью, — написала она.

Как пишет Telegram-канал BRIEF, Марковская может продолжить работать с Шойгу. По его информации, экс-министр обороны согласовывает ее переход в Совбез РФ, где он занимает пост секретаря.

Марковская стала пресс-секретарем тогдашнего главы Минобороны Сергея Шойгу в 2017 году, когда ей было 26 лет. До этого она работала корреспондентом и ведущей на ВГТРК, а также на канале «Звезда».

12 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФСВТС России. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.

Кроме того, Песков подчеркнул, что неуместно считать переход Шойгу в Совбез понижением по службе. По его словам, экс-министр обороны занял крупный государственный пост.