Песков ответил на вопрос о понижении в должности Шойгу Песков: неуместно называть новую должность Шойгу понижением

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Ставший секретарем Совета безопасности России Сергей Шойгу занял крупный государственный пост, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», неуместно считать переход Шойгу в Совбез понижением по службе. Песков подчеркнул, что тот продолжит контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую.

Не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос [о понижении]. Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны, — пояснил Песков.

12 мая Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

Как пояснил Песков, Сергей Шойгу на новом посту будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. При этом, по его словам, руководителем службы новый секретарь Совбеза не станет. Представитель Кремля объяснил, что президент хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.