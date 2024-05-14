Ставший секретарем Совета безопасности России Сергей Шойгу занял крупный государственный пост, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», неуместно считать переход Шойгу в Совбез понижением по службе. Песков подчеркнул, что тот продолжит контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую.
Не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос [о понижении]. Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны, — пояснил Песков.
12 мая Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.
Как пояснил Песков, Сергей Шойгу на новом посту будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. При этом, по его словам, руководителем службы новый секретарь Совбеза не станет. Представитель Кремля объяснил, что президент хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.